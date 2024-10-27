Игроки «Реала» подолгу молчали в раздевалке после 0:4 от «Барселоны». Они не стали общаться даже с клубным ТВ

Футболисты «Реала» были в замешательстве после поражения от «Барселоны».

Каталонцы одержали победу на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0. Отрыв от мадридцев в таблице Ла Лиги составляет шесть очков.

The Athletic сообщает, что после поражения игроки «Реала », вернувшись в раздевалку, подолгу молчали и обдумывали ситуацию

Также подчеркивается, что никто не стал общаться с прессой, чтобы объяснить произошедшее. В том числе не было интервью клубному ТВ.