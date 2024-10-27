Шченсны закурил в раздевалке «Барсы» после победы над «Реалом»

Войчех Шченсны закурил в раздевалке «Барселоны».

Случилось это после победу над «Реалом» (4:0) в матче 11-го тура Ла Лиги. Шченсы провел игру на скамейки запасных.

Ранее польский вратарь говорил, что он не намерен бросать курение, поскольку, по его словам, это не влияет на уровень его игры.