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Шченсны закурил в раздевалке «Барсы» после победы над «Реалом»

Войчех Шченсны закурил в раздевалке «Барселоны».

Случилось это после победу над «Реалом» (4:0) в матче 11-го тура Ла Лиги. Шченсы провел игру на скамейки запасных.

Ранее польский вратарь говорил, что он не намерен бросать курение, поскольку, по его словам, это не влияет на уровень его игры.

Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
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курение и спорт
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