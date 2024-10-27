Ямаль о класико: «Приятно, когда наших фанатов слышно лучше, чем болельщиков «Реала» на их стадионе»
Ламин Ямаль оценил громкость болельщиков «Барселоны» на «Сантьягу Бернабеу».
Вчера каталонцы одержали выездную победу над «Реалом» (4:0) в матче 11-го тура Ла Лиги. 17-летний полузащитник «Барсы» забил на 77-й минуте игры, став самым молодым автором гола в класико.
«Мы пришли за этим и были очень уверены в себе. Когда забили второй мяч, сказали, что хотим максимально возможного количества голов.
Очень приятно, когда наших фанатов слышно отчетливее, чем болельщиков соперника на их стадионе. Это что-то невероятное, поэтому мы очень довольны», – отметил Ямаль.
«Чертов негр», «гребаный мавр». Ямаля оскорбляли на расовой почве после гола «Реалу»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости