Ямаль о класико: «Приятно, когда наших фанатов слышно лучше, чем болельщиков «Реала» на их стадионе»

Ламин Ямаль оценил громкость болельщиков «Барселоны» на «Сантьягу Бернабеу».

Вчера каталонцы одержали выездную победу над «Реалом » (4:0) в матче 11-го тура Ла Лиги . 17-летний полузащитник «Барсы» забил на 77-й минуте игры, став самым молодым автором гола в класико.

«Мы пришли за этим и были очень уверены в себе. Когда забили второй мяч, сказали, что хотим максимально возможного количества голов.

Очень приятно, когда наших фанатов слышно отчетливее, чем болельщиков соперника на их стадионе. Это что-то невероятное, поэтому мы очень довольны», – отметил Ямаль .

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