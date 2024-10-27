Кукурелья о «Челси»: «Мечтаем выигрывать трофеи. В АПЛ это сложно, перед нами команды с устоявшимся проектом. Играть в ЛЧ в следующем сезоне важно для нас»

Марк Кукурелья высказался о целях «Челси» на текущий сезон.

«Все мы мечтаем выигрывать трофеи. Знаем, что это сложно в Премьер-лиге. Перед нами есть несколько команд с давно устоявшимся проектом.

Наша цель, безусловно, играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это очень важно для нас», – заявил защитник «Челси ».

В этом сезоне лондонцы выступают в Лиге конференций. В АПЛ команда на данный момент занимает 7-е место, набрав 14 очков.