Энцо Мареска: «Челси» выиграл ЛЧ 3 года назад, но сейчас уже не та команда. Иногда не побеждать теперь нормально»

Энцо Мареска напомнил, что «Челси» сильно изменился за последние годы.

Сегодня «синие» сыграли вничью с « » в – 1:1.

«У нас были шансы вырвать победу в конце игры, но мы не победили. Это грустно, но выступление получилось хорошим.

Вероятно, есть одна вещь, которую следует прояснить. Три года назад « » выиграл чемпионов, но сейчас это уже не тот «Челси». Теперь нормально, если иногда команда не побеждает», – сказал главный тренер лондонцев.