Энцо Мареска: «Челси» выиграл ЛЧ 3 года назад, но сейчас уже не та команда. Иногда не побеждать теперь нормально»

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Лига чемпионов УЕФА Кристал Пэлас Футбол

Энцо Мареска напомнил, что «Челси» сильно изменился за последние годы.

Сегодня «синие» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» в АПЛ – 1:1.

«У нас были шансы вырвать победу в конце игры, но мы не победили. Это грустно, но выступление получилось хорошим.

Вероятно, есть одна вещь, которую следует прояснить. Три года назад «Челси» выиграл Лигу чемпионов, но сейчас это уже не тот «Челси». Теперь нормально, если иногда команда не побеждает», – сказал главный тренер лондонцев.

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20 комментариев
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Да их можно понять, контракты у синих ногомячистов до 30-го года всего лишь, нету уверенности у игроков в завтрашнем дне. Надо до 35-го всех переподписать, неопределенность спадёт и команда заиграет.
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Ответ Mihail0910
У вас там Мурзик за 100 млн носится уже который матч со статой 0+0 🤣
Один Мудрик же из той кучи игроков, которых Боули набрал плохо играет. Прошлый сезон по статистике весьма неплохой провел, но обиженным одним событием этого лета, которого не было с 44-го года хоть как-то уколоть надо🤡
+15
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У вас там Мурзик за 100 млн носится уже который матч со статой 0+0 🤣
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+5
поплыл физрук
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Ответ Proper Chels
Ну да, ну да, лучше как в нашей баварке раздать всяким бегункам контракты по 20 лямов в год, чтобы игроки забили на и так колхозный чемпионат, и думали о том, как бы развести гениальное руководство на контракт пожирнее. У Палмера зарплата раза в 3-4 меньше, чем у какого-нибудь сдавшего бегунка-травмата Комана , но фанаты нашей баварки сейчас расскажут как нужно дела вести.
Безумно тупой комментарий
+3
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Да их можно понять, контракты у синих ногомячистов до 30-го года всего лишь, нету уверенности у игроков в завтрашнем дне. Надо до 35-го всех переподписать, неопределенность спадёт и команда заиграет.
Это лишь одна из причин. Но для того, чтобы начать выигрывать, нужно иметь в своей заявке, ровно сто футболистов, причём обязательно, выпуская всех их одновременно на поле, предварительно полностью забетонировав ворота, двенадцатью вратарями.
+3
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Ответ Блуждающий странник
Из всех трансферов Челси этот один из самых неадекватных. Ты сам приплёл политику когда это неуместно. Как футболист Мудрик ничего не показал с момента своего перехода, при чём тут событие этого лета? За него заплатили 100 миллионов, а люди всё ещё ждут когда он докажет, что футболист
За него не заплатили 100 миллионов, ты либо просто даже не способен проверит инфу, либо специально искажаешь факты
+2
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Обыграть сегодня "Хрустальных" под руководством Оливера Гласнера и с такими английскими талантами, как Гехи и Эзе не так то просто. КП и в прошлом сезоне был крепким орешком.
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Ответ Proper Chels
Ну да, ну да, лучше как в нашей баварке раздать всяким бегункам контракты по 20 лямов в год, чтобы игроки забили на и так колхозный чемпионат, и думали о том, как бы развести гениальное руководство на контракт пожирнее. У Палмера зарплата раза в 3-4 меньше, чем у какого-нибудь сдавшего бегунка-травмата Комана , но фанаты нашей баварки сейчас расскажут как нужно дела вести.
Палмер переходил в Челси будучи основным игроком и тащером Сити, или просто подававшим надежды молодым игроком, коих у Челси самого по арендам всегда было вагон и маленькая тележка?) пусть 20-ки у мюнхенцев и завышенные, но не удивлюсь, если с таким количеством игроков в синей сборной Африки зарплатный фонд общий даже больше будет, чем в Баварии)
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Колхоз
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ну и что, ну проиграли игру, ну вызовут вас на ковер руководители, ну и что? (с)
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Зачем его ставили? Это тренер для чемпионшипа
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Летом придет Фабрегас, но между этим ждём зимой возвращения Лемпарда.
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Чем-то риторика похожа на мистера Тен Хага
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Ответ Benjamin
Один Мудрик же из той кучи игроков, которых Боули набрал плохо играет. Прошлый сезон по статистике весьма неплохой провел, но обиженным одним событием этого лета, которого не было с 44-го года хоть как-то уколоть надо🤡
Из всех трансферов Челси этот один из самых неадекватных. Ты сам приплёл политику когда это неуместно. Как футболист Мудрик ничего не показал с момента своего перехода, при чём тут событие этого лета? За него заплатили 100 миллионов, а люди всё ещё ждут когда он докажет, что футболист
+5
-5
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Ответ Блуждающий странник
Из всех трансферов Челси этот один из самых неадекватных. Ты сам приплёл политику когда это неуместно. Как футболист Мудрик ничего не показал с момента своего перехода, при чём тут событие этого лета? За него заплатили 100 миллионов, а люди всё ещё ждут когда он докажет, что футболист
да не платили за него100. платили 70
100 за Антони платили 😭
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Физрук уже созрел для увольнения и неустойки.
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