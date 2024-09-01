Энцо Мареска: «Челси» выиграл ЛЧ 3 года назад, но сейчас уже не та команда. Иногда не побеждать теперь нормально»
Энцо Мареска напомнил, что «Челси» сильно изменился за последние годы.
Сегодня «синие» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» в АПЛ – 1:1.
«У нас были шансы вырвать победу в конце игры, но мы не победили. Это грустно, но выступление получилось хорошим.
Вероятно, есть одна вещь, которую следует прояснить. Три года назад «Челси» выиграл Лигу чемпионов, но сейчас это уже не тот «Челси». Теперь нормально, если иногда команда не побеждает», – сказал главный тренер лондонцев.
100 за Антони платили 😭