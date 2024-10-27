Анчелотти об эпизоде со скамейкой «Барсы»: «Ассистент Флика праздновал гол не по-джентльменски – зашел в техническую зону «Реала». Флик с нами согласился»
Карло Анчелотти рассказал о беседе с Хансом-Дитером Фликом во время матча Ла Лиги.
После гола Рафиньи на 84-й минуте класико (4:0 в пользу «блауграны») тренер «Реала» был недоволен тем, что игроки «Барселоны», празднуя забитый мяч, вошли в техническую зону мадридцев – то же самое сделал и Маркус Зорг, помощник Флика.
«Эпизод со скамейкой «Барселоны» произошел из-за поведения ассистента Флика, который праздновал гол не по-джентльменски – зашел в нашу техническую зону. Флик с нами согласился, вот и все», – сказал Анчелотти.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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