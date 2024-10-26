Дюков о словах Глушенкова про сборную: «Он неудачно выразился, игроки – это не политики, журналисты или писатели. Будет новый вызов, посмотрим, как он отреагирует»

Александр Дюков высказался о словах Максима Глушенкова про сборную.

Полузащитник «Зенита » заявил , что ему интереснее тренироваться с легионерами петербургского клуба, чем принимать участие в товарищеских матчах сборной.

«Слова Глушенкова были немного вырваны из контекста. Изначально Максим в этом интервью сказал, что он поехал бы в сборную, если бы не травма. Я исхожу из того, что игрок неудачно выразился. Правильнее задать вопрос ему. Мы с вами должны понимать, что игроки – это не политики, журналисты или писатели, и не всегда получается правильно формулировать то, что хочется сказать. Это относится не только к игрокам, но и к людям из других профессий. Да даже у журналистов не всегда получается удачно формулировать мысли.

Давайте будем снисходительны. Игроков нужно в первую очередь оценивать по тому, что они делают на поле. Будет новый вызов, и посмотрим, как Глушенков отреагирует на это приглашение. После этого уже будем судить», – сказал президент Российского футбольного союза.