Дюков о словах Глушенкова про сборную: «Он неудачно выразился, игроки – это не политики, журналисты или писатели. Будет новый вызов, посмотрим, как он отреагирует»
Полузащитник «Зенита» заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами петербургского клуба, чем принимать участие в товарищеских матчах сборной.
«Слова Глушенкова были немного вырваны из контекста. Изначально Максим в этом интервью сказал, что он поехал бы в сборную, если бы не травма. Я исхожу из того, что игрок неудачно выразился. Правильнее задать вопрос ему. Мы с вами должны понимать, что игроки – это не политики, журналисты или писатели, и не всегда получается правильно формулировать то, что хочется сказать. Это относится не только к игрокам, но и к людям из других профессий. Да даже у журналистов не всегда получается удачно формулировать мысли.
Давайте будем снисходительны. Игроков нужно в первую очередь оценивать по тому, что они делают на поле. Будет новый вызов, и посмотрим, как Глушенков отреагирует на это приглашение. После этого уже будем судить», – сказал президент Российского футбольного союза.
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