Тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от 29-го тура.

В воскресенье команда российского тренера проведет матч предпоследнего тура Суперлиги Китая – дома против «Шеньчжэнь Пэн Сити». Игру в прямом эфире покажет Спортс’’, начало – в 10:30 мск .

– В чемпионате осталось всего два тура, ситуация очень простая. Наша цель в ближайшей игре – набрать три очка, сделаем все для этого.

– Какова ситуация с травмами и что будет для вас самым сложным в игре?

– Уилсон Манафа по-прежнему не может играть из-за травмы, но в целом команде стало полегче, потому что в последнее время у нас больше домашних матчей. Самой большой трудностью в борьбе за чемпионство может стать давление на нас. Но для команды, стремящейся выиграть чемпионат, нормально играть под давлением.

Наш соперник только что сменил тренера, существенные изменился по сравнению с предыдущими нашими встречами. В плане схемы и стиля игры для нас это совершенно новый соперник. Трудно использовать прошлые игры в качестве ориентира, – отметил Слуцкий на предматчей пресс-конференции.

«Шеньхуа» лидирует в чемпионате Китая, на одно очко опережая «Шанхай Порт». Команде Леонида Слуцкого достаточно выиграть два оставшихся матча, чтобы стать чемпионом.

Предпоследний матч «Шеньхуа» смотрите в прямом эфире на Спортсе’’ с комментарием Вадима Лукомского и Артема Терентьева .