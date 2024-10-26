Две победы до титула, но букмекеры не верят в Слуцкого. Почему так?

Финишный отрезок в чемпионате Китая – повод обратить внимание на лигу даже без контекста Леонида Слуцкого. Так ли часто турнир выигрывает четвертый андердог с коэффициентом 15.00? Именно столько предлагали на титул «Шеньхуа» до старта сезона.

Предпоследний матч чемпионата – в прямом эфире на Спортсе’’. Следите за историческим походом российского тренера в воскресенье, 27 октября, в 11:30 по московскому времени. Игру неожиданного лидера против «Шеньчжэнь Пэн Сити» прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

До победы всего два матча, но букмекеры все еще ставят «Порт» выше

На протяжении всего сезона борьбу за чемпионство в Китае ведут два «Шанхая»: между лидерами и остальными клубами пропасть – 14 очков до третьего места и 20 баллов до четвертого.

В 28-м туре, казалось бы, произошло знаковое событие: «Порт» оступился и позволил команде Леонида Слуцкого возглавить чемпионскую гонку, но не линию у букмекеров. Фаворит сохранил первое место, да и коэффициенты не сказать, что глобально подравнялись: чемпионство российского тренера понизилось с 2.70 до 2.10. То есть сейчас аналитики отдают примерно 47% на титул «Шеньхуа».

Ситуация – редкая. Можно вспомнить прошлый сезон в чемпионате России, когда от одного «Зенита» уже ничего не зависело. Тогда коэффициент на команду Сергея Семака взлетал даже до 3.40.

Все должно решиться в последнем туре: есть нюанс с клубом «Чэнду»

29-й тур по раскладам – легкий аперитив. Оба «Шанхая» оценены ниже 1.25 против своих соперников.

Команда Слуцкого дома сыграет против «Шэньчжэнь Пэн Сити». Соперник очень мотивирован – один балл от зоны вылета. Другой вопрос, что на финише клуб со сложным названием совсем загрустил: одно очко в семи матчах, забили только четыре гола, в гостях не цеплялись даже за ничьи с июля. После такой информации коэффициент 1.20 на фаворита не должен удивлять.

На победу «Порта» в 29-м туре вовсе дают аномальные 1.11. Все еще фаворит гонки играет на выезде с немотивированным середняком «Цанчжоу».

С вероятностью примерно в 95% гранды обойдутся без потерь и все решится в последнем туре. Здесь уже сюжет интереснее.

«Порт» дома сыграет против «Тяньцзинь Тайгер». Соперник – шестой в таблице, мотивации не имеет, в первом круге был разбит фаворитом – 0:3 и далее с таким же счетом уступил в Кубке. Кажется, шансов на осечку нет, коэффициент также будет в диапазоне 1.10-1.15.

А вот у Слуцкого – финальный босс:

● «Чэнду Жунчэн» не проиграл «Шеньхуа» на выезде в лиге; ● Почти гарантировал себе третье место; ● Вообще никогда не уступал «Шеньхуа»; ● До этого отобрал очки у «Порта».

«Чэнду Жунчэн» – молодой клуб, основан только в 2014 году, поэтому соперники успели сыграть только пять раз.

Важный фактор против «Чэнду» – потенциальное отсутствие мотивации. Если команда в 29-м туре наберет хотя бы одно очко, то гарантирует себе третье место и выход в международный азиатский турнир.

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Финальная часть драмы – в прямом эфире на Спортсе’’ . Игру с «Шеньчжэнь Пэн Сити» прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский. Все матчи 29-го тура пройдут в одно время – старт в 11:30 мск.

Ставочная вики на Спортсе

Фото: weibo.com/Shanghai Shenhua