Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Шэньчжэнь» в предпоследнем туре: станут чемпионами при победе и потере очков «Шанхай Порта». Спортс’’ покажет матч
«Шанхай Шеньхуа» дома сыграет с «Шэньчжэнь Пен Сити» в 29-м туре Суперлиги Китая.
Игру в прямом эфире покажет Спортс’’ с комментариями Артема Терентьева и Вадима Лукомского. Начало – в 10:30 мск.
«Шанхай» Слуцкого станет чемпионом, если выиграет свой матч, а «Шанхай Порт» параллельно потеряет очки в матче с «Цанчжоу Майти Лайонс» – в случае ничьей конкурента «Шеньхуа» обеспечит себе титул за счет преимущества над «Портом» по личным встречам (ничья и победа).
«Шанхай Шеньхуа» лидирует в чемпионате Китая, опережая «Шанхай Порт» на одно очко за два матча до конца.
Чемпионат Китая
29-й тур
Опубликовано: Sports
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