Семин о матче с Брунеем: «Слабых соперников не бывает. Расширять географию сборной полезно»
Юрий Семин одобряет проведение товарищеского матча Россия – Бруней.
Игра пройдет 15 ноября в Краснодаре.
«Совершенно правильные решения принимает РФС. Игры нужны, чтобы сборной быть в международном графике, режиме, быть задействованными в коэффициентах ФИФА.
К соперникам нужно относиться серьезно, слабых не бывает. Вот и хорошо, что впервые увидим Бруней, потом еще какую-нибудь команду. Расширять географию сборной тоже полезно», — сказал бывший тренер сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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