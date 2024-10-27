Семин о матче с Брунеем: «Слабых соперников не бывает. Расширять географию сборной полезно» 

Юрий Семин одобряет проведение товарищеского матча Россия – Бруней.

Игра пройдет 15 ноября в Краснодаре.

«Совершенно правильные решения принимает РФС . Игры нужны, чтобы сборной быть в международном графике, режиме, быть задействованными в коэффициентах ФИФА.

К соперникам нужно относиться серьезно, слабых не бывает. Вот и хорошо, что впервые увидим Бруней , потом еще какую-нибудь команду. Расширять географию сборной тоже полезно», — сказал бывший тренер сборной России.