Смородская о матчах с Сирией и Брунеем: «Пустая трата денег. Сборная должна существовать, но зачем ей Бруней?»

Ольга Смородская высказалась о матчах сборной России с Сирией и Брунеем.

«Не вижу никакого смысла в матчах сборной России с Сирией и Брунеем. Только пустая трата денег.

Сборная действительно должна существовать, но зачем ей Бруней? Давайте переберем всю Африку по списку», – сказала бывший президент московского «Локомотива»

Напомним, ранее стало известно, что сборная России встретится с командами Брунея и Сирии . Матчи пройдут 15 и 19 ноября. С Брунеем сыграют в Краснодаре, а с Сирией – в Волгограде.