Смородская о матчах с Сирией и Брунеем: «Пустая трата денег. Сборная должна существовать, но зачем ей Бруней?»
Ольга Смородская высказалась о матчах сборной России с Сирией и Брунеем.
«Не вижу никакого смысла в матчах сборной России с Сирией и Брунеем. Только пустая трата денег.
Сборная действительно должна существовать, но зачем ей Бруней? Давайте переберем всю Африку по списку», – сказала бывший президент московского «Локомотива»
Напомним, ранее стало известно, что сборная России встретится с командами Брунея и Сирии. Матчи пройдут 15 и 19 ноября. С Брунеем сыграют в Краснодаре, а с Сирией – в Волгограде.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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