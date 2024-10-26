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  • «Промесу не надо набирать форму семь игр, как Соболеву. Это профессионал высокого уровня». Гендиректор «Дубай Юнайтед» о дебюте Квинси и голе
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«Промесу не надо набирать форму семь игр, как Соболеву. Это профессионал высокого уровня». Гендиректор «Дубай Юнайтед» о дебюте Квинси и голе

Гендиректор «Дубай Юнайтед» высказался о первом матче Квинси Промеса за клуб.

Экс-нападающий «Спартака» забил гол в дебютной игре за «Дубай Юнайтед» в матче чемпионата ОАЭ против «Хатты» (3:1).

«Эмоционально все рады, что Квинси вернулся на поле, забил гол и обеспечил команде победу. Глубоко оценивать игру Промеса не буду – для этого есть тренеры и статистика. Он – профессиональный футболист, и его задача прогрессировать. Мы долго ждали Промеса, и понимаем, что это сильнейший игрок. Квинси не надо, как Соболеву, набирать форму семь игр. Это профессионал высокого уровня.

Промес полностью здоров, и главное – он выдержал все девяносто минут. Мы рады! Мы прошли длинный путь в регистрации Квинси и формировании всей команды, поэтому надо браться за дело. Надеемся на еще большие результаты!» – сказал Илие Чебану.

Промес коленом забил гол в дебютном матче за «Юнайтед» из Дубая

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoИлие Чебану
logoвысшая лига ОАЭ
logoКвинси Промес
logoАлександр Соболев
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Промес коленом забил гол в дебютном матче за «Юнайтед» из Дубая
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