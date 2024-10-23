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«Юнайтед» Дубай зарегистрировал Промеса во 2-й лиге ОАЭ. Экс-игрок «Спартака» может дебютировать 26 октября

Квинси Промес может дебютировать во второй лиге ОАЭ в ближайшее время.

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану заявил, что клубу удалось зарегистрировать нидерландского футболиста. 

«Вчера федерация зарегистрировала Промеса за наш клуб. Надеемся, что он сможет дебютировать за клуб в матче против «Хатта», но окончательное решение будет за главным тренером.

Мы держим кулачки за Квинси, чтобы его дебют состоялся и, возможно, было дебютное голевое действие», – сказал Чебану.

Экс-нападающий «Спартака» подписал годичный контракт с «Юнайтед» из Дубая в начале сентября. Ранее суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

«Юнайтед» встретится с «Хатта» 26 октября. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига ОАЭ
logoКвинси Промес
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