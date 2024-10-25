В «Юнайтед» из Дубая рассчитывают, что Промес дебютирует завтра: «Игра покажет по его форме. Желаем ему быть своей лучшей версией»

В «Юнайтед» из Дубая высказались о Квинси Промесе.

«Юнайтед», выступающий во второй лиге ОАЭ, объявил о переходе экс‑хавбека «Спартака» в сентябре. 32‑летний игрок перешел в «Юнайтед» на правах свободного агента. Несколько дней назад удалось заявить Промеса.

– Ориентируемся, что Квинси Промес дебютирует 26 октября в матче против клуба «Хатта».

– Как бы вы оценили текущую форму Квинси? Он набрал кондиции?

– Игра все покажет по его форме. Мы желаем ему быть на поле и быть лучшей своей версией! – сказал генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану.