Промес забил гол в дебютном матче за «Юнайтед» из Дубая
Квинси Промес забил дебютный гол за «Юнайтед» из Дубая.
Промес вышел в стартовом составе команды на игру 4-го тура второго дивизиона ОАЭ против клуба «Хатта» и отметился голом на 35-й минуте, сделав счет в игре 2:0 в пользу «Юнайтед».
«Юнайтед», выступающий во второй лиге ОАЭ, объявил о переходе экс‑хавбека «Спартака» в сентябре. 32‑летний игрок перешел в «Юнайтед» на правах свободного агента. Несколько дней назад клуб заявил Промеса.
Опубликовано: Sports
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