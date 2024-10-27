Винисиус и Беллингем получили 1 звезду из 3 от Marca, Мбаппе – ни одной. У Левандовского, Рафиньи и еще 4 игроков «Барселоны» высший балл
Сразу шесть игроков «Барселоны» получили от Marca высшую оценку за класико.
Команда Ханси Флика разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0.
Три звезды из трех достались Роберту Левандовскому, Педри, Рафинье Диасу, Иньяки Пенье, Иньиго Мартинесу и Марку Касадо. Три получил и Флик.
В составе мадридцев ни у кого нет больше одной звезды. Некоторые футболисты вместо оценки получили прочерк: Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени, Ферлан Менди, Антонио Рюдигер и Эдер Милитао. У Карло Анчелотти, тренирующего «Реал», тоже нет ни одной звезды.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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