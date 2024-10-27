«Барселона» за октябрь разгромила «Реал», «Баварию», «Севилью» и еще два клуба с общим счетом 21:2
«Барселона» одержала пять крупных побед подряд после поражения от «Осасуны».
Команда Ханси Флика проиграла в Памплоне со счетом 2:4 в конце сентября.
После этого «блауграна» разгромила «Янг Бойз» (5:0), «Алавес» (3:0), «Севилью» (5:1), «Баварию» (4:1) и «Реал Мадрид» (4:0).
Следующим соперником «Барселоны» станет «Эспаньол» – они сыграют 3 ноября в 12-м туре Ла Лиги.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости