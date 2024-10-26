«Барса» одержала 101-ю победу в класико. У «Реала» 105 побед

«Барселона» сократила отрыв от «Реала» по числу побед в класико.

В 11-м туре Ла Лиги каталонцы одержали победу на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0.

Сегодняшняя победа над «Реалом» стала для «Барселоны» 101-й в официальных матчах. Мадридцы выигрывали класико 105 раз, еще 52 встречи завершились вничью.

Общий счет матчей между «Реалом » и «Барсой» – 433:423 в пользу мадридцев.