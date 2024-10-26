«Барса» одержала 101-ю победу в класико. У «Реала» 105 побед
«Барселона» сократила отрыв от «Реала» по числу побед в класико.
В 11-м туре Ла Лиги каталонцы одержали победу на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0.
Сегодняшняя победа над «Реалом» стала для «Барселоны» 101-й в официальных матчах. Мадридцы выигрывали класико 105 раз, еще 52 встречи завершились вничью.
Общий счет матчей между «Реалом» и «Барсой» – 433:423 в пользу мадридцев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости