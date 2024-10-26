«Реал» проиграл 2 из 5 последних матчей – «Барсе» и «Лиллю». Столько же поражений было за весь прошлый сезон
«Реал» проиграл столько же матчей к ноябрю, сколько за весь прошлый сезон.
Команда Карло Анчелотти разгромлена «Барселоной» на своем поле со счетом 0:4 в 11-м туре Ла Лиги. 2 октября она также уступила «Лиллю» (0:1) в Лиге чемпионов.
Таким образом, у мадридцев 2 поражения в 15 матчах с начала сезона.
За весь прошлый сезон «Реал» проиграл дважды, оба раза – «Атлетико».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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