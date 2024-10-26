Левандовски забил «Реалу» 10 голов в 16 матчах
Роберт Левандовски забивает «Реалу» чаще, чем раз в две игры.
Сегодня форвард «Барселоны» сделал дубль в класико в 11-м туре Ла Лиги. Он отличился на 54-й и 56-й минутах.
Это 16-я игра поляка против мадридцев. Он встречался с «Реалом», выступая в составе не только «Барселоны», но и «Боруссии» Дортмунд и «Баварии». В общей сложности у Левандовского 10 голов в этих матчах.
Подробно со статистикой 36-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
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