Левандовски забил «Реалу» 10 голов в 16 матчах

Роберт Левандовски забивает «Реалу» чаще, чем раз в две игры.

Сегодня форвард «Барселоны» сделал дубль в класико в 11-м туре Ла Лиги . Он отличился на 54-й и 56-й минутах.

Это 16-я игра поляка против мадридцев. Он встречался с «Реалом », выступая в составе не только «Барселоны», но и «Боруссии» Дортмунд и «Баварии». В общей сложности у Левандовского 10 голов в этих матчах.

Подробно со статистикой 36-летнего нападающего можно ознакомиться здесь .