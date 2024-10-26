У «Реала» 8 офсайдов за 1-й тайм в класико – повторение клубного антирекорда в Ла Лиге за время сбора статистики
«Реал» в класико повторил свой антирекорд в Ла Лиге по офсайдам за 1-й тайм.
За первые 45 минут матча с «Барселоной» игроки мадридской команды 8 раз оказывались в положении вне игры. На 30-й минуте из-за офсайда был отменен гол Килиана Мбаппе.
«Реал» повторил худший результат по количеству офсайдов с начала сбора статистики в сезоне 2003/04 – впервые он был установлен в матче с «Сельтой» 2013 году.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:2, второй тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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