У «Реала» 1 удар в домашнем матче с «Барселоной» – против 6. Каталонцы больше владели мячом и в 8 раз реже попадали в офсайд
«Барселона» пока превосходит «Реал» по ряду статистических показателей.
Первый тайм матча 11-го тура Ла Лиги завершился вничью – 0:0.
Команда Ханси Флика нанесла 6 ударов по воротам и попала в створ дважды. Мадридцы пробили лишь один раз – мимо.
Также каталонцы чаще владели мячом (58%) и сделали больше передач (184 против 114). «Реал» подал больше угловых (5 против 2) и чаще попадал в офсайд (8 против 1).
«Реал» – «Барселона». 0:0 – гол Мбаппе отменили из-за офсайда! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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