Пеп Гвардиола: «Предпочитаю, чтобы мои игроки получали мяч в ноги, а не в зубы. «Сити» боролся за мяч, потому что «Саутгемптон» был хорош»
Пеп Гвардиола похвалил игру «Саутгемптона» в атаке.
«Манчестер Сити» одержал победу (1:0) в матче 9-го тура АПЛ благодаря голу Эрлига Холанда на 5-й минуте.
«Я твердо верю в процесс построения игры. Я предпочитаю, чтобы мои игроки получали мяч в ноги, а не в зубы. Мы не играли небрежно – мы боролись за мяч, потому что соперник был действительно хорош.
Прежде всего, я зритель. Я люблю, когда соперник играет так, как мне нравится. Я уверен, что изучу движения и зачем они это делают, чтобы связать нападающих с фланговыми игроками», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Гвардиола про 1:0 с «Саутгемптоном»: «Я многому научусь у Расселла Мартина, его команда сыграла очень хорошо. По таким играм видно, насколько сложна АПЛ»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Guardian
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