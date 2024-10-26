Гвардиола про 1:0 с «Саутгемптоном»: «Я многому научусь у Расселла Мартина, его команда сыграла очень хорошо. По таким играм видно, насколько сложна АПЛ»

Пеп Гвардиола похвалил тренера «Саутгемптона» после победы в матче АПЛ – 1:0.

«Сегодня важно было не то, насколько глубоко «Саутгемптон » обороняется, а то, насколько хорошо он действует с мячом, используя голкипера, и двигается. Этот матч – хороший урок для тренера. Я многому научусь у Расселла Мартина, его команда очень хорошо сыграла. Мы со всей скромностью признали, что соперник сыграл действительно хорошо.

В последних двух матчах мы играли с «Вулверхэмптоном» и «Саутгемптоном», находящимися внизу таблицы, и по этим играм видно, насколько сложна АПЛ . Они сыграли здорово. Создали не так много моментов, но яростно пытались лишить нас мяча. Мы создавали моменты, но не реализовывали. Хороший результат.

Люди говорили мне про Расселла, и сегодня мы ощутили все это на себе. Когда соперник играет на таком уровне, это надо принять.

Мы создавали моменты, у Эрлинга , как и всегда, было 2 или 3 явных момента. Я не беспокоюсь на этот счет, важно то, что теперь у нас 23 очка», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » в эфире Sky Sports.