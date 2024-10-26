Пеп после 1:0 с «Саутгемптоном»: «Каждый навес на Холанда – это пенальти, учитывая, как его тянут»

Пеп Гвардиола высказался после победы «Сити» над «Саутгемптоном» (1:0).

Единственный гол забил Эрлинг Холанд на 5-й минуте.

«Их манера игры требует много усилий для нас. Они защищаются с мячом. Можно защищаться с мячом, и они действительно хороши в этом, одни из лучших в Премьер-лиге. Они не создали много моментов, а мы создали, но, к сожалению, не смогли забить второй гол. Им нужно отдать должное, это не потому, что мы были вялыми или не в форме. У меня нет такого ощущения. Думаю, мы играли на уровне, но и они играют хорошо. Мы должны это принять.

Холанду непросто, потому что каждый навес на него – это пенальти, учитывая, как его тянут. Мы создали больше моментов, но не смогли забить второй, но Эрлинг для нас – самая настоящая гарантия», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » в интервью MOTD.