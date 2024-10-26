«Ман Сити» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 15:3. У «горожан» нет поражений в этом сезоне

«Манчестер Сити» одержал пятую победу подряд.

Команда Пепа Гвардиолы одолела «Саутгемптон » (1:0) в 9-м туре АПЛ . Ранее она победила пражскую «Спарту» (5:0), «Вулверхэмптон» (2:1), «Фулхэм» (3:2) и братиславский «Слован» (4:0).

«Горожане» не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне. Сегодня был их 14-й матч.

30 октября «Ман Сити » выступит в гостях у «Тоттенхэма».