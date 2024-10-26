«Ман Сити» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 15:3. У «горожан» нет поражений в этом сезоне
«Манчестер Сити» одержал пятую победу подряд.
Команда Пепа Гвардиолы одолела «Саутгемптон» (1:0) в 9-м туре АПЛ. Ранее она победила пражскую «Спарту» (5:0), «Вулверхэмптон» (2:1), «Фулхэм» (3:2) и братиславский «Слован» (4:0).
«Горожане» не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне. Сегодня был их 14-й матч.
30 октября «Ман Сити» выступит в гостях у «Тоттенхэма».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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