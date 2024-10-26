«Ман Сити» 32 матча не проигрывает в АПЛ – с декабря 2023 года. Это лучшая серия в истории клуба

Серия «Манчестер Сити» без поражений в АПЛ достигла 32 матчей.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы одолела «Саутгемптон » (1:0) в 9-м туре.

В последний раз «горожане» проигрывали 6 декабря 2023 года – «Астон Вилле» (0:1) в гостях. С тех пор они провели в АПЛ 32 матча – это лучшая серия без поражений в истории клуба.

2 ноября «Ман Сити » сыграет с «Борнмутом» в 10-м туре чемпионата Англии.