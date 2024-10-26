«Ман Сити» 32 матча не проигрывает в АПЛ – с декабря 2023 года. Это лучшая серия в истории клуба
Серия «Манчестер Сити» без поражений в АПЛ достигла 32 матчей.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы одолела «Саутгемптон» (1:0) в 9-м туре.
В последний раз «горожане» проигрывали 6 декабря 2023 года – «Астон Вилле» (0:1) в гостях. С тех пор они провели в АПЛ 32 матча – это лучшая серия без поражений в истории клуба.
2 ноября «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» в 10-м туре чемпионата Англии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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