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  • Черданцев о матче «Спартак» – «Краснодар»: «Неправильно проводить такие игры после паузы. Все знают обстоятельства «Краснодара», зачем давать выезд в Москву после сборных?»
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Черданцев о матче «Спартак» – «Краснодар»: «Неправильно проводить такие игры после паузы. Все знают обстоятельства «Краснодара», зачем давать выезд в Москву после сборных?»

Георгий Черданцев раскритиковал календарь российской Премьер-лиги.

19 октября в Москве пройдет матч 12-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Знаю, какие проблемы у РПЛ с составлением календаря. Очень сложно сделать тот вариант, который подойдет всем.

Но в будущем нужно учитывать – не ставить такие афишные матчи после паузы на сборные. Таких игр немного. Неправильно проводить их сразу после возобновления сезона.

Мы не знаем, в какой форме находятся футболисты. Кто куда летал, откуда прилетел. При таком количестве иностранцев из дальнего зарубежья пауза на сборные всегда плохо сказывается на выступлении команд.

Было бы здорово сыграть матч «Спартака» и «Краснодара» до паузы на сборные. Я вообще не представляю, в каком состоянии находятся ведущие игроки команд.

Все знают обстоятельства «Краснодара». Зачем давать команде выезд в Москву после паузы? Как Кордоба доберется до своей команды и как он будет играть?» – заявил комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoГеоргий Черданцев
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
календарь
logoМатч ТВ
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