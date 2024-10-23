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  • Георгий Черданцев: «Комментатор не только имеет право на оценочные суждения, но и обязан их высказывать. У нас он одновременно и эксперт, и зажигалка эмоций, и знаток матчасти»
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Георгий Черданцев: «Комментатор не только имеет право на оценочные суждения, но и обязан их высказывать. У нас он одновременно и эксперт, и зажигалка эмоций, и знаток матчасти»

Георгий Черданцев отреагировал на слова Валерия Карпина о комментаторах.

Главный тренер сборной России критически оценил уровень российских комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

«Ну, тут дело вот в чем. Парного комментария с экспертом в нашем футболе нет по целому ряду причин. Одна из которых – финансовая. Когда мы как комментаторы росли в конце 90-х на «НТВ-Плюс», у канала просто не было возможностей платить закончившим карьеру футболистам ну хотя бы приблизительно так, чтобы это было не в десятки раз меньше, чем он зарабатывал на поле. То же самое касается тренеров.

Экспертами к нам в программы на «Плюс» приходили из любви к искусству, деньги мы никогда никому не платили. Но одно дело прийти экспертом бесплатно в гости на передачу, а другое – комментировать, это все-таки работа. Примерно такая же картина была и на «России-2». Да, комментировал Георгий Ярцев и комментировал здорово. Андрей Талалаев отработал и на Лиге чемпионов, и на больших турнирах сборных.

Но тренер-комментатор – это временщик. Это понятно всем – и руководству канала, и тренеру. Потому что как только он получит предложение вернуться к тренерству, он вернется. Не только потому, что это его призвание, а потому, что семью нужно содержать.

Потом появится «Матч». Да, канал может платить экспертам, но это далеко не такие гонорары, как в Европе. Миллион с лишним долларов в год, как у Гари Линекера, или хотя бы половина, может бывшему футболисту только присниться.

Помню, к нам пришел один очень известный только закончивший футболист. Узнал, какие финансовые условия в среднем по больнице, очень удивился, сказал – не может быть. Он думал, что раз в 5 больше хотя бы, и пошел тренировать в Первую лигу.

А вот другой очень известный в прошлом футболист. Я ему говорю – давай, иди комментировать, у тебя получится. Он говорит – спасибо, не надо. Я лучше за те же деньги у тебя в эфире посижу, пару раз рот открою, чем комментировать и потом чтобы прилетело со всех сторон: не то сказал, не так комментировал. Зачем, говорит, мне это надо?!

Теперь что касается оценочных суждений. Конечно, комментатор не только имеет на них право, но и обязан их высказывать. Это часть профессии. На европейском (американском) ТВ эти суждения высказывает эксперт-комментатор, в нашей традиции, сложившейся по описанным выше причинам – комментатор, который в одном лице и швец, и жнец, и на дуде игрец. Это не лучший вариант, но так сложилось.

Кстати, мало кто знает, но одним из первых руководителей отдела трансляций и комментаторов на «Матч ТВ» был американец Чарльз Коплин, который много лет работал в НХЛ. Его довольно быстро слили, но он успел вместе с тогдашним нашим главредом Ташем Саркисяном заложить фундамент хоккейных трансляций, как положено у них в НХЛ. А в футболе не успел, потому что не нашлось подходящих людей на роль комментаторов-экспертов.

Может ли тот же Дэн Казанский давать оценочные суждения? Конечно, может. Потому что Денис 20 лет в профессии и отработал десятки матчей самого высокого уровня. Статус позволяет. Другое дело – оценочные суждения из уст молодого человека, вчера надевшего гарнитуру. Это, конечно, нелепо. Но и такое тоже бывает и, конечно, раздражает не только Валерия Карпина.

В моих программах за много лет кто только не бывал экспертом. И кто бы это ни был – после сложных матчей всегда одно и то же: звонок руководителя некоего клуба: «Вот у тебя вчера сидел такой-то, что он выиграл? Чего он там рассуждает?» И так – каждый раз. И так будет всегда. Именно поэтому профессиональный комментатор в данном случае компромиссная фигура.

Теперь что касается собственно традиций ведения репортажа. Действительно, в тех обстоятельствах, в которых мы начинали работать, сложился особый российский стиль комментирования, одна из особенностей которого в том, что комментатор одновременно и эксперт, и зажигалка эмоций, и знаток матчасти», – написал Черданцев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
logoАндрей Талалаев
logoпремьер-лига Россия
logoГари Линекер
logoСборная России по футболу
logoГеоргий Ярцев
logoВалерий Карпин
logoГеоргий Черданцев
logoДенис Казанский
logoМатч ТВ
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