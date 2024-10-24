Зарема Салихова: «Промес хотя бы не позорится за весь «Спартак»! Пусть играют бонгондами и барко. Квинси всегда сваливал в нужный момент»
Зарема Салихова высказалась о Квинси Промесе и «Спартаке».
«Промес заявлен за дубайский клуб? На самом деле он счастливчик и хотя бы не позорится за весь «Спартак»!
Пусть играют своими бонгондами и барко, которые все вместе не годятся в подметки Промесу – ни индивидуально, ни коллективно.
У Промеса есть чутье – он всегда сваливал в нужный момент. Из «Твенте», где ему нечего было ловить, в «Спартак».
Из «Спартака» на пике – в Испанию. Из Испании, где играл на неудобной позиции, в родной «Аякс».
И снова в любимый «Спартак», в который вернулся за титулами. Из безнадежного «Спартака» в гостеприимный Дубай», – сказала Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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