Промеса подписал «Юнайтед» из Дубая – 2-я лига ОАЭ. Оставили и путь в «Спартак»

Договорились через Глушакова.

Квинси Промес возвращается в профессиональный футбол. Подписал однолетний контракт с дубайским ФК «Юнайтед». Это второй дивизион ОАЭ.

Гендиректор «Юнайтед» – знакомый по РПЛ Илие Чебану. Работает с бизнесменом Ломакиным

«Спорт-Экспресс» уточнил, что в контракт Промеса включена опция бесплатного возвращения в «Спартак» зимой, если футболисту разрешат выезд из ОАЭ. Соглашение с московским клубом истекло летом, поэтому Квинси перешел в «Юнайтед» свободным агентом.

Последний официальный матч Промеса остался в декабре 2023-го – он забил «Крыльям» (3:0) на 2-й минуте. В феврале положил хет-трик «Астане» (4:0), но из Дубая не вернулся из-за запрета на выезд, его тогда не посадили на самолет. Теперь хотя бы сможет играть в футбол.

«Юнайтед», кстати, тесно связан с Россией. Принадлежит российскому бизнесмену Сергею Ломакину (инсайд «Чемпионата»), а генеральный директор клуба – бывший вратарь «Рубина», «Томи», «Мордовии» и «Волгарь-Газпрома» Илие Чебану. В 2017-м он закончил игровую карьеру, теперь работает менеджером.

Чебану рассказал «Матч ТВ», что вариант подписать Промеса возник случайно, а помог все осуществить Денис Глушаков.

«У нас, помимо футбольного клуба, есть спортивная инфраструктура в Дубае. Агент футболиста арендовал ему поле для тренировок, которое принадлежит нам. Наши сотрудники сперва через этого агента решили узнать, не хочет ли Промес играть у нас. Мы как раз отпустили футболиста этой позиции в «Ригу», нам нужен был игрок. Я же подумал, зачем общаться с агентом, лучше напрямую, но Квинси не ответил. Тогда я попросил Дениса Глушакова предупредить Промеса о нашем звонке, так как он давно с ним знаком. Через некоторое время Ден написал, что можно звонить.

Мы набрали, все объяснили, встретились на следующий день. Презентовали себя, клуб, возможности, задачи. Квинси после этого подключил своего агента. Условно, первый звонок был от нас в четверг, а в во вторник утром мы уже полностью договорились. Вчера футболист прошел углубленное медобследование, а сегодня мы уже подписали контракт».

Ломакин владеет не только «Дубаем», в его системе еще кипрский «Пафос» и московская «Родина». В 2023-м сообщалось, что его сеть магазинов собирается войти в рынок ОАЭ – вероятно, в связи с этим возник и футбольный клуб.

«Промес известен скоростью, техническими способностями и умением забивать голы, имеет богатый опыт игры в Эредивизи, Ла Лиге и РПЛ, – сказано на сайте «Юнайтед». – Он был выдающимся игроком московского «Спартака», голевые передачи сделали его любимцем болельщиков и одним из самых результативных нападающих клуба.

Его подписание – свидетельство стремления клуба создать сильную и конкурентоспособную команду к новому сезону».

Промес не забывает о «Спартаке». «Знаю, что все это время он пишет игрокам: «Десятку никому там не отдавайте, я скоро приеду!» – инсайд Глеба Чернявского.

Клубу только 2 года. Стремятся в высший дивизион

«Дубай Юнайтед» существует всего пару лет. Сразу поднялись из третего дивизиона во второй, прошлый сезон закончили на шестом месте из 17. Помог французский тренер Камаль Тассали, до этого он был ассистентом в команде Лиги 2 «По».

Летом 2023-го «Юнайтед» тренировался на базе «Шерифа», играл контрольные матчи с молдавскими клубами. А на первую игру во втором дивизионе ОАЭ даже приехал экс-футболист сборной Италии Марко Матерацци.

В «Дубае» много легионеров – большинство из стран Африки, но есть даже португалец и аргентинец. Теперь появится самый статусный – из Нидерландов. Поможет выбраться в элитный дивизион?

Как дела у Промеса?

Квинси в ОАЭ с зимних сборов, не улетел в Москву из-за ограничения на выезд – он сбежал с места ДТП. В марте футболиста задержали в рамках предварительного запроса об экстрадиции со стороны голландцев – на родине его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом, следом – еще на шесть лет по делу о контрабанде кокаина.

Нидерланды могли потребовать ареста Промеса или принятия любых других временных мер, чтобы не выпускать из ОАЭ – пока готовили официальный запрос об экстрадиции. Но, возможно, голландцы просто не уложились в тайминг – требовалось собрать все бумаги за 105 дней.

В середине мая Квинси освободили под залог, он ждет рассмотрения дела об экстрадиции. Покидать ОАЭ ему запрещено. Промес тренировался сам, периодически выкладывал в соцсетях кадры из жизни, в том числе из ночных клубов.

В конце июня «РБ Спорт» писал, что «Спартак» занимается оформлением новой рабочей визы для Промеса, Legalbet отмечал, что Квинси, скорее всего, вернется в Россию – и этот вопрос близок к решению на уровне министерств России и ОАЭ.

Квинси до сих пор в Дубае. И в «Спартак» пока не вернется.

Что происходило с Квинси эти несколько месяцев. Тут все инсайды

Фото: Stupnikov Alexander/Global Look Press