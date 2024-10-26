Дюков о Кубке России: «Идеального формата нет. Нынешний – дает клубам практику при отсутствии еврокубков. Он понравился спонсорам и вещателю, клубы получили дополнительный доход»
Сейчас клубы Премьер-лиги проводят групповой раунд, по итогам которого восемь лучших команд проходят в Путь РПЛ (верхняя сетка), а еще четыре попадают в Путь регионов (нижняя), где к ним присоединяются четыре коллектива из низших дивизионов.
– Будет ли изменен формат Кубка России в силу того, что последние туры группового раунда почти не имели интриг?
– Давайте завершим этот сезон, после этого примем решение. Что касается того, что в некоторых матчах отсутствовала интрига, то это не повлияло на яркость и качество футбола.
Но если говорить о форматах, то нет идеального, который бы устроил абсолютно всех. У каждого есть свои преимущества и недостатки.
У нынешнего формата преимущества очевидны – он позволяет дать клубам практику в отсутствие еврокубков, дать дополнительное количество официальных матчей. Достаточно высокий уровень конкуренции.
Формат понравился спонсорам и вещателю, что позволило получить клубам дополнительный доход. Что касается интриг, то в разных турнирах бывают сезоны, когда за несколько туров до конца уже все ясно. Просчитать это невозможно.
Сейчас нас ждет этап плей-офф, интриг там будет много. Когда будем подводить итоги сезона, то, возможно, забудем о том, что было несколько матчей групповой стадии, в которых отсутствовала интрига.
Формат вырабатывался совместно Российским футбольным союзом (РФС) и клубами, и если нужна донастройка, мы ее проведем, – сказал президент РФС Александр Дюков.
«Спартак» – король группового этапа, но шансов на Кубок стало меньше
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