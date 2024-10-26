Первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ в Кубке России пройдут 5 и 6 ноября. «Спартак», «Динамо» и «Локо» играют во вторник, «Зенит» и ЦСКА – в среду
РФС утвердил даты первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Противостояния будут состоять из двух матчей. Проигравшие продолжат борьбу за трофей в Пути регионов.
5 ноября (вторник)
18:30. «Спартак» – «Ростов»
20:45. «Динамо» Москва – «Локомотив»
6 ноября (среда)
18:30. «Рубин» – ЦСКА
20:45. «Зенит» – «Ахмат»
Примечание: время начала матчей – московское.
Итоги групп Кубка России: «Спартак» опять первый, «Краснодар» спустился в Путь регионов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт РФС
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