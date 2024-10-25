Даниил Денисов: «У «Спартака» есть ресурс дойти до финала Кубка и сократить отрыв в РПЛ. У нас будет стабильность в игре и результатах, надеюсь»

Даниил Денисов высказался о целях «Спартака» в нынешнем сезоне.

Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 19 очков в 12 турах. «Спартак» отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 очков, от идущего вторым «Зенита» – на 10 баллов.

– Отставание до «Краснодара» – 11 очков. Насколько это отыгрываемо?

– Тяжело говорить о конечной цели. Наша задача идти от игры к игре, не забегая вперед. Да, отрыв большой, но сейчас нужно еще больше настраиваться и делать все, что от тебя зависит.

– Нет мыслей, что лучше сосредоточиться на Кубке?

– Мы сыграли только 12 туров. Нельзя говорить о том, что что‑то идет в приоритет. Мы настраиваемся на каждую игру, даже победа в матче, который ничего не значит с точки зрения турнирного положения, ведет за собой позитив.

Надеюсь, победа нам поможет и мы встанем на путь, когда у нас не будет колебаний вверх и вниз, а будет стабильность в игре и результатах, – сообщил «Матч ТВ » полузащитник красно-белых.

Кроме того, Денисов считает, что «Спартаку » по силам выйти в финал Фонбет Кубка России и сократить отставание от лидеров в Мир РПЛ.

«Как я помню, в прошлом и позапрошлом сезонах нам всегда легко давался групповой этап в Кубке России. В прошлом году мы дошли до финала Пути РПЛ, поэтому сейчас задача – Суперфинал и победа в нем. А фаворитом Кубка мы будем, когда сделаем это.

У нас есть ресурс, чтобы дойти до финала Кубка и одновременно с этим сократить отрыв в чемпионате. Мы готовимся к лучшему раскладу и делаем все для этого», – заявил «Чемпионату» Даниил Денисов .