Глава «Динамо» о 2:3 от «Спартака»: «Сомневаюсь, что после слов Тюкавина Денисов и его одноклубники сразу резко выросли на несколько уровней. Не думаю, что это как-то повлияло на результат» 

Дмитрий Гафин оценил высказывания Константина Тюкавина в адрес «Спартака».

— Во время двух недавних дерби «Динамо» со «Спартаком» вызвало резонанс высказывание Константина Тюкавина о Данииле Денисове. Нет ощущения, что те слова Константина немного вышли боком вашей команде в проигранном кубковом матче, дав дополнительную мотивацию спартаковцам биться за Даниила?

— Не думаю, что это как-то повлияло на результат (2:3). И сильно сомневаюсь, что после слов Константина Тюкавина Даниил Денисов и его одноклубники сразу резко выросли на несколько уровней. Поэтому мне здесь нечего комментировать.

— Как вы вообще относитесь к такому треш-току в исполнении Тюкавина?

— Несмотря на свой еще довольно молодой возраст, Костя — умный и взрослый человек с хорошим чувством юмора. Думаю, он сам отдает себе отчет о том, что говорит, и понимает эффект своих слов, – сказал председатель совета директоров «Динамо ».