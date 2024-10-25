«Спартак» – король группового этапа, но шансов на Кубок стало меньше

В Кубке России наконец-то завершился групповой этап – пришло время матчей навылет, хотя и с правом на ошибку. В рамках третьего розыгрыша в новом формате сенсаций было меньше всего. В первый год в Путь регионов неожиданно рухнул «Зенит»; в прошлом сезоне фавориты просто чаще проигрывали, а сейчас сюрприз только один – финиш «Ахмата» выше «Краснодара».

«Спартак» – чемпион группового этапа за три года: всегда первое место, много забивают, но букмекеров не впечатляют

Красно-белым явно полюбился новый формат Кубка России. «Спартак» – единственный клуб, выигрывавший свою группу всегда. В этот раз подопечные Деяна Станковича набрали 15 очков, при Гильермо Абаскале было 12 и 13 баллов соответственно. Удивительная стабильность – больше никто из грандов настолько уверенно групповые этапы не проходит.

Тем удивительнее, что после пяти побед в шести матчах шансов на победу в турнире стало меньше. «Спартак» считался вторым фаворитом Кубка России до старта соревнования с коэффициентом 7.00, но сейчас 8.00. Красно-белые в линии пропустили вперед «Локомотив» и ЦСКА.

«Зенит» так и остается первым с коэффициентом 3.00. Всего пять клубов оценены ниже 10.00.

«Краснодар» – главное падение по коэффициентам, но путь может быть очень легким

Подопечные Мурада Мусаева явно переключились на чемпионат. Получилась интересная картина из двух противоположных серий: в РПЛ выиграли девять матчей подряд; в Кубке проиграли три.

Возможно, что стратегически для «Краснодара» Путь регионов будет и удобнее: один матч, соперники слабее, вылет не так страшен, учитывая гонку в РПЛ. Есть и отличный опыт: в сезоне-22/23 южане дошли до финала именно по резервному пути.

Коэффициент на победу «Краснодара» в Кубке России поднялся с 9.00 до 12.00. Соперника по первому раунду плей-офф «быки» узнают позже.

Шансов на сенсации почти нет – формат оставляет минимум возможностей

На следующей неделе число участников Кубка России сократится до шестнадцати команд. Четверо выживших после шести раундов Пути регионов наконец-то сыграют против соперников из РПЛ.

Пока главный кубковый сюжет – возвращение «Амкара» к большим делам. Пермяки в шестом раунде сыграют против «Тюмени» на выезде. Победа гостей оценивается коэффициентом 3.70.

В глобальные перспективы клубов из низших лиг букмекеры не верят. Исключение – «Балтика» Андрея Талалаева. Это единственный клуб из числа представителей Первой лиги, у которого коэффициент на итоговую победу стал ниже: на фоне удачной серии во всех турнирах теперь на «Балтику» дают 75.00 вместо 100.00.

Можно обратить внимание и на «Сочи». Подопечные Роберта Морено в шестом раунде играют с костромским «Спартаком». Коэффициент на победу в турнире – 100.00.

Кто выйдет в полуфинал Пути РПЛ?

«Спартак», «Динамо», «Зенит» и ЦСКА – таков выбор букмекеров в четвертьфинальных парах.

Первые матчи состоятся 6 ноября. «Зенит» пока получил несколько аномальный коэффициент на победу в домашней встрече с «Ахматом» – 1.23. А вот в «Спартак» против «Ростова» так не верят, хотя Валерий Карпин вряд ли изменит себе и снова выпустит второй состав. Здесь коэффициент на хозяев приближается к 2.00.

Самая упорная пара – дерби между «Динамо» и «Локомотивом». Аналитики дают условное преимущество бело-голубым на общий успех – 1.92 против 1.94.

Проход ЦСКА в противостоянии с «Рубином» сомнений у экспертов не вызывает: победа в Казани идет за 2.15, а выход в полуфинал просел уже до 1.35.

Ставочная вики Спортса

Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив, Александр Вильф