Губерниев об отмене стажировки Мостового в «Спартаке»: «Ребята, ну что же вы такие слабые? Из уважению к «Царю» можно было сделать»

Дмитрий Губерниев осудил отмену стажировки Александра Мостового в «Спартаке».

«Это слабость «Спартака». Сильные не просто взяли бы Мостового на стажировку, а еще бы и приплатили, чтобы он к ним пошел.

Здесь спартаковский менеджмент опять не сдержал удар. Ребята, ну что же вы такие слабые? Это же сам Мостовой. Из уважению к «Царю» это можно было сделать.

К тому же вы бы, выражаясь современным языком, хайпанули и выглядели бы красиво, это уже говоря интеллигентно. То есть, это тот случай, когда надо было проявлять гибкость и широту души.

«Спартак» плосколобо действовал», – сказал комментатор и телеведущий «Матч ТВ».

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