Губерниев об отмене стажировки Мостового в «Спартаке»: «Ребята, ну что же вы такие слабые? Из уважению к «Царю» можно было сделать»
Дмитрий Губерниев осудил отмену стажировки Александра Мостового в «Спартаке».
«Это слабость «Спартака». Сильные не просто взяли бы Мостового на стажировку, а еще бы и приплатили, чтобы он к ним пошел.
Здесь спартаковский менеджмент опять не сдержал удар. Ребята, ну что же вы такие слабые? Это же сам Мостовой. Из уважению к «Царю» это можно было сделать.
К тому же вы бы, выражаясь современным языком, хайпанули и выглядели бы красиво, это уже говоря интеллигентно. То есть, это тот случай, когда надо было проявлять гибкость и широту души.
«Спартак» плосколобо действовал», – сказал комментатор и телеведущий «Матч ТВ».
Мостовой об отмене стажировки в «Спартаке»: «У меня много предложений и открытых дверей»
Запашный отказался звать Мостового в цирк на стажировку: «Спасибо, давайте сами»
Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости