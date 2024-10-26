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  • Губерниев об отмене стажировки Мостового в «Спартаке»: «Ребята, ну что же вы такие слабые? Из уважению к «Царю» можно было сделать»
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Губерниев об отмене стажировки Мостового в «Спартаке»: «Ребята, ну что же вы такие слабые? Из уважению к «Царю» можно было сделать»

Дмитрий Губерниев осудил отмену стажировки Александра Мостового в «Спартаке».

«Это слабость «Спартака». Сильные не просто взяли бы Мостового на стажировку, а еще бы и приплатили, чтобы он к ним пошел.

Здесь спартаковский менеджмент опять не сдержал удар. Ребята, ну что же вы такие слабые? Это же сам Мостовой. Из уважению к «Царю» это можно было сделать.

К тому же вы бы, выражаясь современным языком, хайпанули и выглядели бы красиво, это уже говоря интеллигентно. То есть, это тот случай, когда надо было проявлять гибкость и широту души.

«Спартак» плосколобо действовал», – сказал комментатор и телеведущий «Матч ТВ».

Мостовой об отмене стажировки в «Спартаке»: «У меня много предложений и открытых дверей»

Запашный отказался звать Мостового в цирк на стажировку: «Спасибо, давайте сами»

Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoДмитрий Губерниев
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