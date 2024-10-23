Мостовой об отмене стажировки в «Спартаке»: «У меня много предложений и открытых дверей»
Александр Мостовой не переживает из-за сорвавшейся стажировки в «Спартаке».
«У меня есть много предложений по прохождению стажировки, но определенного решения я пока еще не принял. Посмотрим. Я ведь недавно вышел из больницы и хочу полностью восстановиться – чтобы меня где-нибудь еще раз не прихватило.
Я спокойно отношусь к этому (отказу «Спартака» – Спортс”), есть много команд, предложений и открытых дверей», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Р-Спорт»
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