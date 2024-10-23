Мостовой об отмене стажировки в «Спартаке»: «У меня много предложений и открытых дверей»

Александр Мостовой не переживает из-за сорвавшейся стажировки в «Спартаке».

«У меня есть много предложений по прохождению стажировки, но определенного решения я пока еще не принял. Посмотрим. Я ведь недавно вышел из больницы и хочу полностью восстановиться – чтобы меня где-нибудь еще раз не прихватило.

Я спокойно отношусь к этому (отказу «Спартака » – Спортс”), есть много команд, предложений и открытых дверей», – сказал бывший полузащитник сборной России.