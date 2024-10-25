Агуэро о Мбаппе: «Мы не видим того Килиана из «ПСЖ», который унижал соперников. В «Реале» разрывает Винисиус»

Серхио Агуэро сравнил игру Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора в «Реале».

«У одного есть то, чего нет у другого, и наоборот. Мбаппе нужно постараться адаптироваться к стилю игры «Реала ». В Париже он оставался впереди, ожидая возможности убежать в контратаку и завершить ее, но это совсем другая игра.

Мы не видим того Мбаппе из «ПСЖ », который унижал соперников на поле. Играя против «Реала», нужно защищать зону Винисиуса . Именно он разрывает игру и причиняет боль сопернику», – сказал бывший форвард «Барселоны» и «Манчестер Сити».