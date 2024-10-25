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Анчелотти о Мбаппе: «Он не раз играл против «Барсы» и знает, что нужно делать. Килиан важен для «Реала», мы довольны, потому что он забивает голы»

Карло Анчелотти заявил, что Килиан Мбаппе знает, как играть против «Барселоны».

Завтра «Реал» сыграет с каталонцами в матче 11-го тура Ла Лиги. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. 

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти высказался об игре Килиана Мбаппе перед матчем с «Барселоной». 

«Мы довольны, потому что он уже забивает голы. Он важен для команды. Несмотря на то, что в матче с «Дортмундом» он не забил, он поучаствовал в первых двух голах.

Он постепенно возвращается к своей лучшей форме, никто не торопит его, и мы довольны его вкладом. У него, безусловно, есть потенциал для улучшения.

У него достаточно опыта, он уже не раз играл против «Барселоны». Он знает, что нужно делать. Его подход к подготовке спокойный и уверенный.

Он верит в свои силы и завтра, как всегда, сделает свое дело. Иногда он оказывает большее влияние, иногда меньше, но я уверен, что завтра он поможет команде», – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Реала»
logoКарло Анчелотти
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