Куртуа и Родриго не попали в заявку «Реала» на матч с «Барсой». Браим, не игравший больше месяца, включен в список

Тибо Куртуа и Родриго не попали в заявку «Реала» на матч с «Барсой».

Оба игрока из-за травм пропустят встречу, которая состоится 26 октября в рамках 11-го тура Ла Лиги.

Полный список футболистов, вошедших в заявку «Реала », выглядит следующим образом:

Вратари: Лунин , Фран Гонсалес, Серхио Местре;

Защитники: Милитао , Лукас Васкес, Вальехо, Фран Гарсия, Рюдигер , Менди.

Полузащитники: Беллингем, Камавинга , Вальверде, Модрич , Тчуамени, Гюлер, Себальос.

Форварды: Винисиус , Мбаппе , Эндрик, Браим.

Отметим возвращение в команду Браима Диаса , не игравшего с 14 сентября. В матче 5-го тура чемпионата Испании с «Сосьедадом» (2:0) 25-летний испанец получил травму бедра и с тех пор не выходил на поле.

Серхио Агуэро: «Винисиус – в топ-3 футболистов мира, но у Ямаля гораздо больше таланта. У Ламина другое видение игры, будто ему 26-28 лет»