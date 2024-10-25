Куртуа и Родриго не попали в заявку «Реала» на матч с «Барсой». Браим, не игравший больше месяца, включен в список
Оба игрока из-за травм пропустят встречу, которая состоится 26 октября в рамках 11-го тура Ла Лиги.
Полный список футболистов, вошедших в заявку «Реала», выглядит следующим образом:
Вратари: Лунин, Фран Гонсалес, Серхио Местре;
Защитники: Милитао, Лукас Васкес, Вальехо, Фран Гарсия, Рюдигер, Менди.
Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Гюлер, Себальос.
Форварды: Винисиус, Мбаппе, Эндрик, Браим.
Отметим возвращение в команду Браима Диаса, не игравшего с 14 сентября. В матче 5-го тура чемпионата Испании с «Сосьедадом» (2:0) 25-летний испанец получил травму бедра и с тех пор не выходил на поле.
Серхио Агуэро: «Винисиус – в топ-3 футболистов мира, но у Ямаля гораздо больше таланта. У Ламина другое видение игры, будто ему 26-28 лет»
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