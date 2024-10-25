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Куртуа и Родриго не попали в заявку «Реала» на матч с «Барсой». Браим, не игравший больше месяца, включен в список

Тибо Куртуа и Родриго не попали в заявку «Реала» на матч с «Барсой».

Оба игрока из-за травм пропустят встречу, которая состоится 26 октября в рамках 11-го тура Ла Лиги.

Полный список футболистов, вошедших в заявку «Реала», выглядит следующим образом:

Вратари: Лунин, Фран Гонсалес, Серхио Местре;

Защитники: Милитао, Лукас Васкес, Вальехо, Фран Гарсия, Рюдигер, Менди.

Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Гюлер, Себальос.

Форварды: Винисиус, Мбаппе, Эндрик, Браим.

Отметим возвращение в команду Браима Диаса, не игравшего с 14 сентября. В матче 5-го тура чемпионата Испании с «Сосьедадом» (2:0) 25-летний испанец получил травму бедра и с тех пор не выходил на поле.

Серхио Агуэро: «Винисиус – в топ-3 футболистов мира, но у Ямаля гораздо больше таланта. У Ламина другое видение игры, будто ему 26-28 лет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Реала»
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoВинисиус
logoЛа Лига
logoтравмы
logoЛука Модрич
logoТибо Куртуа
logoАнтонио Рюдигер
logoЛукас Васкес
logoДани Себальос
logoХесус Вальехо
logoКилиан Мбаппе
logoФерлан Менди
logoФедерико Вальверде
logoЭдер Милитао
logoБраим Диас
logoАндрей Лунин
logoФран Гарсия
logoОрельен Тчуамени
logoРодриго
logoКласико
logoЭдуардо Камавинга
logoДжуд Беллингем
logoАрда Гюлер
logoСерхио Местре
logoЭндрик
logoФран Гонсалес
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