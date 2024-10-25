Чемпионат Испании. «Эспаньол» примет «Севилью», «Реал» сыграет с «Барселоной» в субботу
В Ла Лиге пройдут матчи 11-го тура.
В субботу «Реал» сыграет дома в класико с «Барселоной».
В воскресенье «Атлетико» встретится в гостях с «Бетисом», «Сосьедад» Арсена Захаряна примет «Осасуну».
Чемпионат Испании
11-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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