Чемпионат Испании. «Эспаньол» примет «Севилью», «Реал» сыграет с «Барселоной» в субботу

В Ла Лиге пройдут матчи 11-го тура.

В субботу «Реал» сыграет дома в класико с «Барселоной».

В воскресенье «Атлетико» встретится в гостях с «Бетисом», «Сосьедад» Арсена Захаряна примет «Осасуну».

Чемпионат Испании

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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