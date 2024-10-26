«Барса» и Педри обсуждают продление контракта. Клуб считает хавбека ключевым игроком

«Барселона» и Педри обсуждают новый контракт.

По данным Фабрицио Романо, обе стороны хотят продлить соглашение. Последняя встреча сторон пошла хорошо. Нынешний контракт действует до 30 июня 2026 года.

Отмечается, что Педри считают ключевой частью проекта «Барселоны». Статистику футболиста можно изучить здесь .