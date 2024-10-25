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  • Кунде о класико: «Барселона» выйдет за 3 очками. Матч будет тяжелым, «Реал» иногда играет хорошо, иногда – не очень, но всегда находит способ победить»
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Кунде о класико: «Барселона» выйдет за 3 очками. Матч будет тяжелым, «Реал» иногда играет хорошо, иногда – не очень, но всегда находит способ победить»

Жюль Кунде поделился ожиданиями от матча с «Реалом» 26 октября.

«Класико – один из главных матчей в мире футбола, если не главный, и мы выйдем на поле для того, чтобы победить и увезти в Барселону 3 очка.

Мы смотрели игру мадридцев с «Боруссией» и видели, что произошло. Это то, что делает «Реал». Он знает, как побеждать. Думаю, это его главное преимущество в последние сезоны: иногда он играет хорошо, иногда – не очень, но всегда находит способ победить. Мы ожидаем этого и понимаем, что матч будет тяжелым.

Когда у тебя появляются моменты, особенно в игре против «Реала», нужно их использовать, потому что он всегда находит способ совершить решающее действие. Там есть талантливые футболисты, которые почти в одиночку способны выиграть матч, так что нам надо показать свой максимум», – сказал защитник «Барселоны» в интервью SportyTV.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Yahoo!
logoБарселона
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