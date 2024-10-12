Соболев о 2+2 в игре с «Войводиной»: «Осваиваюсь потихонечку. Осталось все перенести на официальные матчи»
Александр Соболев высказался о первом дубле за «Зенит».
Петербургская команда обыграла «Войводину» со счетом 4:1 в товарищеском матче. Соболев отличился двумя голами и двумя ассистами.
– У вас сегодня два гола и две передачи. Настрой такой сумасшедший был?
– Да нет, просто осваиваюсь потихонечку. Обольщаться не стоит, это всего лишь товарищеская игра. Теперь все осталось перенести на официальные матчи.
– Какие в целом впечатления от матча?
– Хорошая игра. Особенно первый тайм хорошо провели, даже несмотря на то, что пропустили с углового. И соперник хороший, и хорошая, добротная игра.
– С Густавом Мантуаном у вас наладилось взаимопонимание?
– Что‑то получается немножко.
– Все в порядке с ногой?
– Да‑да, все отлично, – сказал нападающий сине-бело-голубых.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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