Соболев о 2+2 в игре с «Войводиной»: «Осваиваюсь потихонечку. Осталось все перенести на официальные матчи»

Александр Соболев высказался о первом дубле за «Зенит».

Петербургская команда обыграла «Войводину» со счетом 4:1 в товарищеском матче. Соболев отличился двумя голами и двумя ассистами.

– У вас сегодня два гола и две передачи. Настрой такой сумасшедший был?

– Да нет, просто осваиваюсь потихонечку. Обольщаться не стоит, это всего лишь товарищеская игра. Теперь все осталось перенести на официальные матчи.

– Какие в целом впечатления от матча?

– Хорошая игра. Особенно первый тайм хорошо провели, даже несмотря на то, что пропустили с углового. И соперник хороший, и хорошая, добротная игра.

– С Густавом Мантуаном у вас наладилось взаимопонимание?

– Что‑то получается немножко.

– Все в порядке с ногой?

– Да‑да, все отлично, – сказал нападающий сине-бело-голубых.