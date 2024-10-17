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Орлов о Соболеве: «Он гораздо больше двигается, ищет мяч, предлагает себя! Против «Акрона» выйдет в старте, думаю»

Геннадий Орлов отметил прогресс в адаптации Александра Соболева в «Зените».

«В пятницу «Зенит» на выезде сыграет с «Акроном». Интересный матч. Думаю, Соболев выйдет на поле с первых минут. Александр всех приятно удивил в контрольной встрече с «Войводиной». Вдруг мы увидели совсем иного Соболева!

Если помните, после игры с «Краснодаром» я вообще сказал, что он футболист не для «Зенита», а для другой команды. Но теперь приходится признать: Александр смог быстро перестроиться и адаптироваться к требованиям тренерского штаба.

Он гораздо больше двигается, ищет мяч, предлагает себя! В «Спартаке» он больше ждал, когда передачи до него дойдут, стоял. Подкупает его желание всем доказать, что он достоин места в основе.

Против «Акрона», полагаю, его включат в стартовый состав. Но тут нужно не только говорить непосредственно о его игре, но и учитывать фактор лимита. Семаку надо выпустить трех игроков, которые не считаются у нас легионерами.

Первая позиция – Латышонок, тут все понятно. В центре обороны выйдет Алип – казахи, как известно, не считаются в РПЛ легионерами. А кто третий? Справа в защите Семак сейчас больше доверяет Мантуану, а не Караваеву. Глушенков травмирован, Мостовой только недавно вернулся в строй. Остается Соболев. Предположу, что он начнет матч против команды Тедеева. Что ж, хорошо, пусть себя проявит.

Вот мы и понаблюдаем за игрой Дзюбы и Соболева. Причем речь идет не только об атакующих действиях, но и о противостоянии на угловых двух этих форвардов в своей и чужой штрафной. Оба умеют бороться вверху. Так что ждем воздушных дуэлей», – сказал комментатор.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoЗенит
logoАртем Дзюба
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoГеннадий Орлов
logoВячеслав Караваев
logoАндрей Мостовой
logoЕвгений Латышонок
logoАлександр Соболев
logoНуралы Алип
logoСпорт-Экспресс
logoМаксим Глушенков
logoАкрон
logoГуставо Мантуан
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