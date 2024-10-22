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Семак об 1:0 с «Факелом»: «Порадовали болельщиков, которых было очень много. Чистяков вчера отравился, плохо себя чувствовал. После его замены вариативности стало меньше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры с «Факелом».

Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 1:0 в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. 

«Старались, победили, порадовали болельщиков, которых было очень много. После замены Чистякова вариативности стало меньше, хотели дать ему больше возможности поиграть. Вчера он отравился, плохо себя чувствовал. У него не было сил продолжать играть. Но это игра, бывают разные сценарии развития событий.

Мантуан и Мостовой – два игрока, которые играли в прошлом матче. Сегодня они сыграли 45 минут, чтобы получить меньше нагрузки. Несмотря на навесы и стандарты в последние минуты, мы не позволили ничего создать. Если бы забили второй мяч, игра бы сложилась для нас более спокойно.

Переход на схему в три защитника связан с тем, что соперник выпустил на поле двух высоких форвардов. Наверху мы особо ничего не проиграли», – сказал Семак

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoФакел
logoДмитрий Чистяков
logoАндрей Мостовой
logoМатч ТВ
logoГуставо Мантуан
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