Суарес набрал 7 (4+3) очков по «гол+пас» в 4 последних матчах за «Интер Майами»

Луис Суарес набирает результативные очки за «Интер Майами» в 4 матчах подряд.

В ночь на субботу уругвайский форвард забил в матче плей-офф МЛС против «Атланты » (2:1).

Ранее Суарес отметился дублем и двумя ассистами против «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2), голевым пасом в игре с «Торонто» (1:0) и голом против «Коламбус Крю» (3:2).