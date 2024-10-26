Суарес набрал 7 (4+3) очков по «гол+пас» в 4 последних матчах за «Интер Майами»
Луис Суарес набирает результативные очки за «Интер Майами» в 4 матчах подряд.
В ночь на субботу уругвайский форвард забил в матче плей-офф МЛС против «Атланты» (2:1).
Ранее Суарес отметился дублем и двумя ассистами против «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2), голевым пасом в игре с «Торонто» (1:0) и голом против «Коламбус Крю» (3:2).
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