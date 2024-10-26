«Кто-то на Месси придет посмотреть – никаких проблем. В прошлый раз фанаты болели и за нас». Тренер «Атланты» об игре дома с «Интер Майами»

Тренер «Атланты» оценил влияние Лео Месси перед домашней игрой с «Интер Майами».

В первой игре 1/8 финала МЛС «Атланта » на выезде уступила со счетом 1:2. Второй матч в серии до двух побед пройдет в Атланте в ночь со 2 на 3 ноября.

«Я в предвкушении того, каким будет стадион. Все люди, которые планируют посмотреть на Месси , приходите. Никаких проблем.

Мне это нравится, потому что в прошлый раз (в регулярном чемпионате команды сыграли на поле «Атланты» вничью со счетом 2:2 – Спортс’‘), в итоге, фанаты болели и за нас.

Я все понимаю. Приходите посмотреть на суперзвезд, приходите посмотреть на борьбу нашей команды. Наши парни еще не закончили», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Атланты» Роб Валентино .

Миранчук потерялся, Месси не забил и разозлился. «Интер Майами» впервые выиграл в плей-офф